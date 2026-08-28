Всеволод Кузнецов не будет озвучивать Геральта в дополнении к «Ведьмаку 3»

Всеволод Кузнецов, подаривший голос Геральту в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3», заявил, что не планирует дублировать героя для дополнения «Баллады прошлого» для пиратских студий озвучек. Актёр согласен работать только официально, то есть напрямую с CD Projekt RED.

По словам Всеволода, со стороны компании большое упущение не делать полную локализацию расширения, но с другой стороны Кузнецов призвал пользователей уважать решение компании.

И обратите внимание, что работа над дополнением только идёт. И появление русской версии не предполагается в данный момент. Это не значит, что в дальнейшейм не будет сделана официальная русская версия.

«Баллады прошлого» выйдут в 2027 году. А ремастер «Ведьмака 3» с сохранением озвучки на русском языке выпустят 29 сентября.