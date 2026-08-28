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Состоялась мировая премьера фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта

Состоялась мировая премьера фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта
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28 августа состоялась мировая премьера фильма «Собачьи звёзды» — новой работы режиссёра Ридли Скотта («Гладиатор»). Ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах планеты, а до России картина неофициально доберётся в сентябре.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Лента выступает экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

Главные роли исполнили Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил культовый постановщик Ридли Скотт — автор фильмов «Гладиатор», «Чужой», «Гангстер» и «Марсианин».

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