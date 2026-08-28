На Netflix вышел триллер «Шёпот за окном» с Робертом Де Ниро

28 августа состоялась премьера фильма «Шёпот за окном». Триллер уже можно посмотреть с русскими субтитрами в онлайн-кинотеатре Netflix.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет ленты рассказывает о писателе Томе Кеннеди, у которого похищают восьмилетнего сына. Он обращается за помощью к своему отцу — бывшему полицейскому. Выясняется, что похищение ребёнка связано со старым делом о серийном убийце, которого задержали много лет назад.

Главные роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро («Ирландец»), Адам Скотт («Разделение»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Майкл Китон («Бёрдмэн») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт — постановщик фильмов «Жестокая расплата» и «Обитель смерти».