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Фильм «На краю Оук-стрит» про динозавров выйдет в онлайне 28 сентября

Фильм «На краю Оук-стрит» про динозавров выйдет в онлайне 28 сентября
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Кинокомпания Warner Bros. раскрыла цифровую дату выхода фильма «На краю Оук-стрит». Фантастическая картина про динозавров выйдет в онлайн-кинотеатрах Amazon Prime, iTunes и других сервисах 28 сентября.

Таким образом, лента доберётся до стримингов спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах. Ровно за месяц до релиза в онлайне лента заработала около $ 100 млн — для окупаемости ей нужно собрать в два раза больше. Возможно, это произойдёт уже к цифровому релизу.

Действие фильма «На краю Оук-стрит» разворачивается на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. После таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое динозаврами. Главными героями выступает семья Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить. Главные роли исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны») и Энн Хэтэуэй («Одиссея»).

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