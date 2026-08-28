Военная драма «Давление» с Бренданом Фрейзером вышла в онлайн-кинотеатрах России

28 августа в России состоялась официальная премьера «Давление». Военную драму с Бренданом Фрейзером уже можно посмотреть сервисах Okko, Wink, «Кинопоиске», Start и «Кион».

Таким образом, лента появилась на российских платформах спустя два с половиной месяца после выхода в прокат — премьера состоялась 18 июня. За это время «Давление» собрало в России скромные 14 млн рублей. В мировом прокате картина заработала скромные $ 20 млн при бюджете в $ 30 млн. Несмотря на слабые сборы, драму высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести от обозревателей и 95% от пользователей.

Действие фильма «Давление» разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Картина рассказывает о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями. Главные роли исполнили Брендан Фрейзер («Мумия»), Эндрю Скотт («Шерлок»), Керри Кондон («Формула-1»), Дэмиен Льюис («Однажды в… Голливуде») и другие актёры.