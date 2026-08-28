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13 лет разницы: графику GTA 6 сравнили с GTA 5

13 лет разницы: графику GTA 6 сравнили с GTA 5
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Популярный блогер ElAnalistaDeBits опубликовал видео со сравнением графики GTA 6 с GTA 5. Большой ролик он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/Rockstar Games.

По сравнению видно, как компания Rockstar Games проработала предстоящую игру за 13 лет с момента выхода GTA 5. Разработчики продемонстрировали новый уровень графики: заметно лучше выглядит вода, здания, перестрелки и повреждения транспорта. Блогер также показал, как улучшили в GTA 6 полёты на парашютах, поездки на автомобилях и видеоигровой мир.

Фото: ElAnalistaDeBits/Rockstar Games

Фото: ElAnalistaDeBits/Rockstar Games

Фото: ElAnalistaDeBits/Rockstar Games

Фото: ElAnalistaDeBits/Rockstar Games

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Ранее разработчики провели презентацию игры на стриминговом сервисе Netflix. Авторы показали 26-минутный ролик, где продемонстрировали геймплей и кат-сцены предстоящего проекта.

Что известно о GTA 6 после презентации:
Все детали GTA 6 после 26 минут геймплея: Rockstar готовит переворот в индустрии
Все детали GTA 6 после 26 минут геймплея: Rockstar готовит переворот в индустрии
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