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Тизер сериала «Искусство падения» про танцы — премьера скоро

Тизер сериала «Искусство падения» про танцы — премьера скоро
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Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Искусство падения». Дата выхода шоу про танцы пока неизвестна — авторы сообщили, что премьера состоится скоро.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Проект расскажет о молодом танцоре Диме, который пересекается с загадочным наставником Филом. Он пробуждает в юном ученике желание к развитию во всех сферах жизни. Фил также проникает в жизнь девушки по имени Юля, которая не уверена в себе и готова предать свои мечты ради спокойствия.

Главные роли в сериале сыграли Дмитрий Щебет, Артур Астман и Линда Лапиньш. Постановщиком выступил знаменитый хореограф Мигель — для него проект стал режиссёрским дебютом.

О другом предстоящем сериале:
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