Появился сервис, показывающий всю историю чата игроков в CS 2

Сторонний сервис cstracker.gg начал публиковать сообщения из внутриигрового чата Counter-Strike 2 на профилях игроков. Данные извлекаются из демозаписей матчей, которые Valve хранит в открытом доступе около 30 дней.

Помимо стандартной статистики, в профилях отображаются текстовые сообщения с привязкой к карте, раунду и времени отправки. На одном из аккаунтов обнаружилось более 2800 сообщений из 388 матчей. Для отображения данных игроку не нужно регистрироваться на сайте — профиль создаётся автоматически.

Фото: Dexerto

Сервис вызвал волну обсуждений в сообществе, поскольку под раздачу попали стримеры и профессиональные игроки: одному из популярных стримеров пришлось объясняться за написанные сообщения.