Авторы GTA 6 объяснили, почему в игре не будет шуток про Трампа и коронавирус

Издание Trois Couleurs взяло интервью у главы отдела разработки компании Rockstar Games Роба Нельсона. Он раскрыл детали создания GTA 6.

Автор отметил, что они разрабатывают игры длинными циклами — из-за этого разработчики с осторожностью выбирают темы, которые они высмеивают. Нельсон признался, что создатели не будут затрагивать в предстоящем проекте политику президента США Дональда Трампа или пандемию COVID-19, ведь подобные мотивы могут устаревать со временем.

Мы разрабатываем игры очень длительными циклами. GTA 6 находится в разработке с 2015 года, так что идея созревала долгое время. Мы должны быть очень осторожны в выборе идей, которые мы включаем в игру, потому что может потребоваться много времени, чтобы понять, какова наша позиция. К тому времени, как мы напишем сценарий, подберём актёров и реализуем проект — всё это может исчезнуть, измениться или устареть. Поэтому мы всегда стараемся думать о том, выдержит ли что-то испытание временем. Я думаю, что всегда найдутся вещи, которые можно высмеять.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Ранее разработчики провели презентацию игры на стриминговом сервисе Netflix. Авторы показали 26-минутный ролик, где продемонстрировали геймплей и кат-сцены предстоящего проекта.