Система прокачки и 21 костюм. Детали «Росомахи» на PS5

Студия Insomniac Games представила геймплейный трейлер «Росомахи», с демонстрацией особенностей игры. В ролике авторы показали игровой процесс предстоящего проекта.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Insomniac Games.

Разработчики показали систему прокачки главного героя, которая представлена в виде спирали ДНК — для открытия новых способностей понадобится собирать различные предметы. Создатели игры также продемонстрировали стелс и открытые бои, с кровавыми приёмами и парированием. Кроме того, авторы раскрыли количество костюмов для Росомахи — в игре будет минимум 21 вид обликов.

Релиз «Росомахи» состоится 15 сентября на PlayStation 5. Проект представляет собой линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта — мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. В игре будет полный перевод на русский язык, включая озвучку.