Режиссёр «Шестого чувства» М. Найт Шьямалан завёл YouTube-канал

Знаменитый режиссёр М. Найт Шьямалан, известный по фильмам «Шестое чувство» и «Сплит», начал вести YouTube-канал. Своё первое видео постановщик опубликовал в ночь на 28 августа.

Видео доступно на YouTube-канале M. Night Shyamalan. Права на видео принадлежат M. Night Shyamalan.

В ролике режиссёр сидит на скамейке возле своего дома и рассказывает о целях создания канала. Шьямалан отметил, что будет выпускать видео, в которых расскажет о себе и своём творческом пути. Он также добавил, что планирует раскрыть свою профессию с менее стереотипной стороны — следующий ролик постановщик опубликует 30 августа.

Добро пожаловать в моё первое видео. Я давно мечтал создать этот канал, так что сегодня для меня особенный день — посмотрим, что из этого получится. Следующее видео выйдет в воскресенье, так что обязательно подписывайтесь.

Менее чем за сутки канал М. Найта Шьямалана набрал более 30 тыс. подписчиков, а первый ролик собрал свыше 220 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях шутят, что режиссёр сделал «неожиданный поворот», что подходит духу его фильмов.