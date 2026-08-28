«Таких мышц у меня ещё не было». Адриа Архона — о съёмках «Супермена 2»

Издание ScreenRant взяло интервью у актрисы Адриа Архоны («Андор»). Она рассказала о своей подготовке к съёмкам фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня».

По словам артистки, ей приходилось тренироваться по два-три часа в день и придерживаться строгой диеты, чтобы сохранять форму. Архона добавила, что съёмки в супергеройском проекте подарили ей возможность получить мышцы, которых у неё никогда не было. Она также поблагодарила глав студии DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана, ведь они помогли развитию её карьеры.

Я получила такие мышцы, каких у меня никогда в жизни не было. Пришлось тренироваться по два-три часа в день и придерживаться безумной диеты. Я бы не снялась ни в одном из фильмов, если бы не Питер Сафран и Джеймс Ганн. Чертовски круто и захватывающе — воссоединиться с этой командой и стать частью этой семьи.

Кого именно сыграет Адриа Архона в «Супермене 2», пока неизвестно. Одни фанаты предполагают, что актрисе досталась роль Чудо-женщины, другие — злодейки Максимы. Сама артистка воздержалась от комментариев и сохраняет своего персонажа в секрете.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. До этого в рамках киновселенной DC выйдет хоррор «Глиноликий».