Рождественская комедия Guarding Stars со звездой «Сверхъестественного» выйдет 18 ноября

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода фильма Guarding Stars («Охранники звёзд»). Романтическая комедия выйдет в онлайн-кинотеатре 18 ноября.

Предстоящая картина основана на романе Кэтрин Сэнтер. Оригинальное произведение рассказывает о суровом телохранителе, которого назначают оберегать звезду боевиков во время рождественских праздников. В один момент простое задание превращается в настоящее приключение.

Одну из главных ролей исполнил звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки. В фильме также снялись Лейтон Мистер («Сплетница»), Энди Макдауэлл («День сурка»), Тоби Сандеман («Сообщения для Изабель») и другие актёры. Режиссёром выступила Элизабет Аллен («Пурпурные сердца»).