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Рождественская комедия Guarding Stars со звездой «Сверхъестественного» выйдет 18 ноября

Рождественская комедия Guarding Stars со звездой «Сверхъестественного» выйдет 18 ноября
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Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода фильма Guarding Stars («Охранники звёзд»). Романтическая комедия выйдет в онлайн-кинотеатре 18 ноября.

Предстоящая картина основана на романе Кэтрин Сэнтер. Оригинальное произведение рассказывает о суровом телохранителе, которого назначают оберегать звезду боевиков во время рождественских праздников. В один момент простое задание превращается в настоящее приключение.

Одну из главных ролей исполнил звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки. В фильме также снялись Лейтон Мистер («Сплетница»), Энди Макдауэлл («День сурка»), Тоби Сандеман («Сообщения для Изабель») и другие актёры. Режиссёром выступила Элизабет Аллен («Пурпурные сердца»).

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