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Team Spirit обыграла G2 и вышла в плей-офф BLAST Open Porto 2026 по CS 2

Team Spirit обыграла G2 и вышла в плей-офф BLAST Open Porto 2026 по CS 2
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Team Spirit одолела G2 Esports со счётом 2:0 на групповом этапе BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 13:6 на Dust2 и 13:9 на Cache. Российская команда прошла в плей-офф без поражений.

CS 2. BLAST Open Fall 2026 . Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
28 августа 2026, пятница. 14:50 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
G2 Esports

Андрей tN1R Татаринович провёл лучшую серию на турнире — 32 фрага при 24 смертях и рейтинг 1,36. Данил donk Крышковец поддержал с рейтингом 1,45 (31-23). Со стороны G2 Неманья huNter Ковач провалил оба матча — 9 фрагов при 29 смертях и рейтинг 0,44.

Team Spirit продолжает победную серию после триумфа на EWC 2026 в Париже. На текущем турнире команда не отдала ни одной карты, обыграв DENDELE и G2. Соперник плей-офф определится по итогам группового этапа.

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