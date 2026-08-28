Моддеры показали кадры DLSS 5 с реалистичными ИИ-лицами в Control, GTA 5 и других играх

Моддеры из сообщества RenoDX получили доступ к слитой версии нового апскейлера DLSS 5 от компании NVIDIA. Как сообщило издание VideoCardz, пользователи обнаружили технологию в файлах игры NBA 2K27 во время раннего доступа.

Cпустя всего несколько часов различные пользователи показали, как апскейлер работает в таких играх, как Control, Сyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2 Remastered, GTA 5, и других проектах. Благодаря этому получилось воссоздать реалистичную графику, а лица персонажей изменились с помощью ИИ-модели сглаживания изображения. Авторы отмечают, что такой рендеринг мешает стабильной производительности игр.

Фото: Videocardz

Фото: Videocardz

Фото: Videocardz

Фото: Videocardz

Фото: Videocardz

Официальный релиз DLSS 5 состоится осенью 2026 года. Технологию анонсировали в марте, вызвав массовую критику среди геймеров. Многие пользователи назвали апскейлер «ИИ-мусором», который портит оригинальное изображение игр.