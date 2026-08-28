«Человек-паук: Новый день» вошёл в топ-4 самых кассовых фильмов в истории

Портал Global Box Office сообщил о новых кассовых успехах фильма «Человек-паук: Новый день». Сборы супергеройской картины в мировом прокате превысили $ 2,28 млрд.

Таким образом, лента вошла в топ-4 самых кассовых фильмов в истории кино, обогнав «Нэчжа побеждает Царя драконов» и «Титаник». Сейчас «Новый день» уступает только проектам «Аватар: Путь воды» ($ 2,33 млрд), «Мстители: Финал» ($ 2,79 млрд) и «Аватар» ($ 2,92 млрд). Аналитики уверены, что новая картина про Человека-паука войдёт в топ-3 по сборам в мировом прокате.

Самые кассовые фильмы в истории кино

«Аватар» (2009) — $ 2,92 млрд. «Мстители: Финал» (2019) — $ 2,79 млрд. «Аватар: Путь воды» (2022) — $ 2,33 млрд. «Человек-паук: Новый день» (2026) — $ 2,28 млрд. «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025) — $ 2,27 млрд. «Титаник» (1997) — $ 2,26 млрд. «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 2,07 млрд. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $ 2,05 млрд. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $ 1,92 млрд. «Зверополис 2» (2025) — $ 1,86 млрд.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.