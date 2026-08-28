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Режиссёр Кирилл Соколов выпустит мультфильм «Один в океане» про океанолога из СССР

Режиссёр Кирилл Соколов выпустит мультфильм «Один в океане» про океанолога из СССР
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Издание Variety сообщило о новом проекте российского режиссёра Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). Он выступит автором мультфильма «Один в океане».

Предстоящая лента основана на биографии океанографа Станислава Курилова. В 1974 он сбежал из СССР, выпрыгнув за борт круиза возле Филиппинских островов. В результате ему пришлось плыть до суши на протяжении трёх дней.

Изначально «Один в океане» должен был стать фильмом с живыми актёрами. Ранее Variety сообщало, что в 2021 году главную роль в проекте мог сыграть Данила Козловский. Однако спустя пять лет проект превратился в анимационный. Художником-постановщиком предстоящей картины станет Роман Соколов, работающий над «Смешариками». Дата выхода неизвестна.

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