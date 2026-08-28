«Ведьмак 4» не повторит ошибок Cyberpunk 2077 — игра работает стабильно на консолях

Издание Game Developer взяло интервью у главы студии CD Projekt RED Михала Новаковского. Он рассказал о работе над «Ведьмаком 4».

По словам разработчика, авторы учли проблемный выпуск Cybperpunk 2077 — на релизе игра хорошо работала на ПК, однако на консолях запуск оказался катастрофичным. Новаковский отметил, что тогда студия стремилась к совершенной графике, потому сконцентрировалась на версии для компьютеров. В случае с «Ведьмаком 4» авторы решили не повторять прошлых ошибок и работают над консольным релизом не менее усердно. Глава студии добавил, что игру уже можно запустить на ПК, PS5 или Xbox Series X,

Приходите в студию и запускайте «Ведьмака 4» на ПК, PS5 или Xbox Series X — он будет работать. Во время создания Cyberpunk 2077 мы верили, что в погоне за лучшей картинкой можем сфокусироваться на ПК, а выпустить её на консоли будет не сложно. С «Ведьмаком 3» нам повезло, но теперь мы не собираемся рисковать.

Дата релиза «Ведьмака 4» пока неизвестна. События предстоящей игры развернутся спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Главным героем проекта станет Цирилла — приёмный ребёнок Геральта из Ривии. Будущий проект положит начало новой трилогии, которая расскажет о приключениях юной ведьмачки.