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Трейлер фильма «Последнее убийство мистера Рипли» с Хелен Миррен — выход 23 октября

Трейлер фильма «Последнее убийство мистера Рипли» с Хелен Миррен — выход 23 октября
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Кинокомпания Bleecker Street представила трейлер фильма «Последнее убийство мистера Рипли». Криминальная драма выйдет в мировом прокате 23 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Bleecker Street. Права на видео принадлежат Bleecker Street.

Лента расскажет о писательнице Патриции Хайсмит — авторе знаменитого триллера «Талантливый мистер Рипли». По сюжету к ней приезжает литературный агент, который хочет, чтобы она написала продолжение цикла популярных романов. Героиня не соглашается — она хочет, чтобы идею для убийства придумал сам агент.

Главную роль исполнила Хелен Миррен («Гангстерленд»). В фильме также снялись Оливия Кук («Дом Дракона»), Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»), Джульет Стивенсон («Последний палач») и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Корбейн («Самый опасный человек»).

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