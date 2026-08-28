15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 4

Стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 4
Комментарии

28 августа стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 4. Сыграть в шутер уже можно на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Для участия необходимо зайти на страницу беты на выбранной платформы и нажать на загрузку игры.

В открытом тестировании геймерам предлагается принять участие в сражениях на шести картах, а также опробовать новый режим Killblock. Кроме того, в рамках беты игрокам доступна сюжетная миссия из будущей игры под названием Entrenched. Принять участие в тестировании можно до 1 сентября.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября. Новая часть станет первой игрой серии, которая будет доступна на Nintendo Switch 2. В этот раз шутер будет посвящён потенциальному конфликту в Корее.

Всё о предстоящем шутере:
Полномасштабная война вместо локальных стычек: какой будет Call of Duty Modern Warfare 4
Полномасштабная война вместо локальных стычек: какой будет Call of Duty Modern Warfare 4