28 августа стартовала открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 4. Сыграть в шутер уже можно на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Для участия необходимо зайти на страницу беты на выбранной платформы и нажать на загрузку игры.

В открытом тестировании геймерам предлагается принять участие в сражениях на шести картах, а также опробовать новый режим Killblock. Кроме того, в рамках беты игрокам доступна сюжетная миссия из будущей игры под названием Entrenched. Принять участие в тестировании можно до 1 сентября.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября. Новая часть станет первой игрой серии, которая будет доступна на Nintendo Switch 2. В этот раз шутер будет посвящён потенциальному конфликту в Корее.