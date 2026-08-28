15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Должны сохранить жестокость и сатиру»: Дэн Стивенс — о сериале «Робокоп»

«Должны сохранить жестокость и сатиру»: Дэн Стивенс — о сериале «Робокоп»
Комментарии

Издание ComicBook взяло интервью у актёра Дэна Стивенса («Годзилла и Конг: Новая империя»). Он рассказал о своём впечатлении от получения главной роли в предстоящем сериале «Робокоп».

По словам артиста, оригинальный фильм — одна из его любимых картин. Стивенс уверен, что авторам нового сериала нужно сохранить жестокость и сатирические темы из культовой ленты, чтобы сделать новое шоу удачным.

Оригинальный фильм — одна из моих любимых картин всех времён. Для меня и многих моих друзей он остаётся культовым фильмом. Это одно из первых моих знакомств с крайней жестокостью и сатирой в кино. Думаю, именно этого я больше всего жду, надеясь сохранить эти элементы.

Сериал по «Робокопу» от Amazon пока не имеет даты выхода. Дэн Стивенс воплотит на экране Алекса Мёрфи, которого в оригинальном фильме убили и превратили в кибернетического полицейского. В ленте 1987 года его сыграл Питер Уэллер («Стартрек: Возмездие»).

О другом популярном сериале:
Настоящий детектив с кольцом силы: сериал «Фонари» получился в духе Зака Снайдера
Настоящий детектив с кольцом силы: сериал «Фонари» получился в духе Зака Снайдера
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android