«Должны сохранить жестокость и сатиру»: Дэн Стивенс — о сериале «Робокоп»

Издание ComicBook взяло интервью у актёра Дэна Стивенса («Годзилла и Конг: Новая империя»). Он рассказал о своём впечатлении от получения главной роли в предстоящем сериале «Робокоп».

По словам артиста, оригинальный фильм — одна из его любимых картин. Стивенс уверен, что авторам нового сериала нужно сохранить жестокость и сатирические темы из культовой ленты, чтобы сделать новое шоу удачным.

Оригинальный фильм — одна из моих любимых картин всех времён. Для меня и многих моих друзей он остаётся культовым фильмом. Это одно из первых моих знакомств с крайней жестокостью и сатирой в кино. Думаю, именно этого я больше всего жду, надеясь сохранить эти элементы.

Сериал по «Робокопу» от Amazon пока не имеет даты выхода. Дэн Стивенс воплотит на экране Алекса Мёрфи, которого в оригинальном фильме убили и превратили в кибернетического полицейского. В ленте 1987 года его сыграл Питер Уэллер («Стартрек: Возмездие»).