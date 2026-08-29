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Onimusha, Metro 2039 и Alien: Isolation 2: победители премии Gamescom Awards 2026

Onimusha, Metro 2039 и Alien: Isolation 2: победители премии Gamescom Awards 2026
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28 августа организаторы выставки Gamescom объявили лауреатов премии Gamescom Awards 2026. Награды получили игры, которые были доступны на самой выставке.

Так, победителем в категории «лучшая графика» стал предстоящий шутер Metro 2039. За лучший звук награду вручили хоррору по вселенной «Чужой» под названием Alien: Isolation 2. Лучшей игрой для PlayStation жюри назвало Onimusha: Way of the Sword, а для Xbox — Forza Horizon 6.

Все победители премии Gamescom Awards 2026

Лучшая графика:

  • Alien: Isolation 2;
  • Deperson;
  • Forza Horizon 6;
  • Inkblood;
  • Metro 2039.

Лучший звук:

  • Alien: Isolation 2;
  • Cairn;
  • Denshattack!;
  • Forza Horizon 6;
  • There Are No Ghosts at the Grand;

Лучший геймплей:

  • Alien: Isolation 2;
  • Cairn;
  • Denshattack!;
  • Onimusha: Way of the Sword;
  • The Blood of Dawnwalker.

Самая увлекательная игра:

  • Bad Magpie;
  • Denshattack!;
  • Escape from Duckov;
  • There are No Ghosts at the Grand;
  • Wanderburg.

Самая эпичная игра:

  • Crimson Desert;
  • Metro 2039;
  • Stranger Than Heaven;
  • Tides of Annihilation;
  • Total War: Warhammer 40,000.

Самая милая игра:

  • Age Twisters;
  • Book Nook;
  • Finding Polka;
  • Garden Ink;
  • OPUS: Prism Peak.

Лучшая игра с важным подтекстом:

  • Fishbowl;
  • Media Circus;
  • OPUS: Prism Peak;
  • SOKO 1977;
  • The Regreening.

Лучшая игра на ПК:

  • Alien: Isolation 2;
  • Crimson Desert;
  • Guns of Eschaton;
  • Metro 2039;
  • Total War: Warhammer 40,000.

Лучшая игра на PlayStation:

  • Dragon's Dogma 2 Dark Arisen;
  • Metro 2039;
  • Onimusha: Way of the Sword;
  • The Blood of Dawnwalker;
  • Tides of Annihilation.

Лучшая игра на Xbox:

  • Forza Horizon 6;
  • Gears of War: E-Day;
  • Halo: Campaign Evolved;
  • Metro 2039;
  • Stranger Than Heaven.

Лучшая игра на Nintendo Switch 2:

  • Denshattack!;
  • Mega Man: Dual Override;
  • Nintendo Switch Sport Resort;
  • OPUS: Prism Peak;
  • Rayman Legends Retold.

Лучшая мобильная игра:

  • Arknights: Endfield;
  • Genshin Impact;
  • Silver Palace;
  • Where Winds Meet;
  • Zenless Zone Zero.

Лучший трейлер по версии гостей:

  • Трейлеры ремастера «Ведьмака 3» и дополнения «Баллады прошлого».

Лучшая линейка игр:

  • SEGA.

Лучший стенд:

  • Стенд дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3».

Лучший стенд по версии гостей:

  • Arknights: Endfield.

Лучший бизнес-стенд:

  • Ubisoft.

Лучший мерч по версии гостей:

  • Мерч по дополнени. «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3».
Трейлер Metro 2039 с Gamescom:
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Геймплейный трейлер Metro 2039 — новое «Метро» выйдет в феврале 2027 года