Onimusha, Metro 2039 и Alien: Isolation 2: победители премии Gamescom Awards 2026

28 августа организаторы выставки Gamescom объявили лауреатов премии Gamescom Awards 2026. Награды получили игры, которые были доступны на самой выставке.
Так, победителем в категории «лучшая графика» стал предстоящий шутер Metro 2039. За лучший звук награду вручили хоррору по вселенной «Чужой» под названием Alien: Isolation 2. Лучшей игрой для PlayStation жюри назвало Onimusha: Way of the Sword, а для Xbox — Forza Horizon 6.
Все победители премии Gamescom Awards 2026
Лучшая графика:
- Alien: Isolation 2;
- Deperson;
- Forza Horizon 6;
- Inkblood;
- Metro 2039.
Лучший звук:
- Alien: Isolation 2;
- Cairn;
- Denshattack!;
- Forza Horizon 6;
- There Are No Ghosts at the Grand;
Лучший геймплей:
- Alien: Isolation 2;
- Cairn;
- Denshattack!;
- Onimusha: Way of the Sword;
- The Blood of Dawnwalker.
Самая увлекательная игра:
- Bad Magpie;
- Denshattack!;
- Escape from Duckov;
- There are No Ghosts at the Grand;
- Wanderburg.
Самая эпичная игра:
- Crimson Desert;
- Metro 2039;
- Stranger Than Heaven;
- Tides of Annihilation;
- Total War: Warhammer 40,000.
Самая милая игра:
- Age Twisters;
- Book Nook;
- Finding Polka;
- Garden Ink;
- OPUS: Prism Peak.
Лучшая игра с важным подтекстом:
- Fishbowl;
- Media Circus;
- OPUS: Prism Peak;
- SOKO 1977;
- The Regreening.
Лучшая игра на ПК:
- Alien: Isolation 2;
- Crimson Desert;
- Guns of Eschaton;
- Metro 2039;
- Total War: Warhammer 40,000.
Лучшая игра на PlayStation:
- Dragon's Dogma 2 Dark Arisen;
- Metro 2039;
- Onimusha: Way of the Sword;
- The Blood of Dawnwalker;
- Tides of Annihilation.
Лучшая игра на Xbox:
- Forza Horizon 6;
- Gears of War: E-Day;
- Halo: Campaign Evolved;
- Metro 2039;
- Stranger Than Heaven.
Лучшая игра на Nintendo Switch 2:
- Denshattack!;
- Mega Man: Dual Override;
- Nintendo Switch Sport Resort;
- OPUS: Prism Peak;
- Rayman Legends Retold.
Лучшая мобильная игра:
- Arknights: Endfield;
- Genshin Impact;
- Silver Palace;
- Where Winds Meet;
- Zenless Zone Zero.
Лучший трейлер по версии гостей:
- Трейлеры ремастера «Ведьмака 3» и дополнения «Баллады прошлого».
Лучшая линейка игр:
- SEGA.
Лучший стенд:
- Стенд дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3».
Лучший стенд по версии гостей:
- Arknights: Endfield.
Лучший бизнес-стенд:
- Ubisoft.
Лучший мерч по версии гостей:
- Мерч по дополнени. «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3».