Зрители оценили фильм «Собачьи звёзды» Ридли Скотта ниже «Гладиатора 2»

28 августа состоялась мировая премьера фильма «Собачьи звёзды» — новой картины знаменитого режиссёра Ридли Скотта («Чужой») с Джейкобом Элорди («Франкенштейн») и Джошем Бролином («Мстители: Финал») в главных ролях. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Проект получил низкую оценку «С+». Таким образом, «Собачьи звёзды» понравились зрителям меньше, чем предыдущие фильмы Ридли Скотта «Гладиатор 2» (В), «Наполеон» (В-), «Последняя дуэль» (В+) и «Дом Gucci» (В+). Критики также холодно приняли картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 40% свежести.

Фото: CinemaScore

«Собачьи звёзды» выступают экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект рассказывает про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.