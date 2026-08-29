15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Остров сокровищ» со звездой Marvel Хейли Этвелл стартует 11 октября

Сериал «Остров сокровищ» со звездой Marvel Хейли Этвелл стартует 11 октября
Комментарии

Компания Amazon MGM раскрыла дату премьеры мини-сериала «Остров сокровищ». Показ приключенческой картины стартует на стриминговом сервисе MGM+ уже 11 октября. Авторы также представили первый постер проекта.

Фото: Amazon MGM Studios

Предстоящий сериал выступит новой экранизацией знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Приключенческое произведение рассказывает о юном Билли Бонсе, который вынужден отправиться на поиски сокровищ, закопанных знаменитым капитаном Флинтом. За драгоценностями также начинают охоту пираты.

Главные роли исполнили Дэвид Ойелоуо («Дворецкий»), Хейли Этвелл («Мстители: Финал»), Джек Хьюстон («Паук-Нуар»), Томер Капон («Пацаны») и другие актёры. Автором сериала выступил Роберт Мёрфи («Шетланд»). В ленту войдёт шесть эпизодов.

О другом популярном сериале:
Настоящий детектив с кольцом силы: сериал «Фонари» получился в духе Зака Снайдера
Настоящий детектив с кольцом силы: сериал «Фонари» получился в духе Зака Снайдера