Сериал «Остров сокровищ» со звездой Marvel Хейли Этвелл стартует 11 октября

Компания Amazon MGM раскрыла дату премьеры мини-сериала «Остров сокровищ». Показ приключенческой картины стартует на стриминговом сервисе MGM+ уже 11 октября. Авторы также представили первый постер проекта.

Фото: Amazon MGM Studios

Предстоящий сериал выступит новой экранизацией знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Приключенческое произведение рассказывает о юном Билли Бонсе, который вынужден отправиться на поиски сокровищ, закопанных знаменитым капитаном Флинтом. За драгоценностями также начинают охоту пираты.

Главные роли исполнили Дэвид Ойелоуо («Дворецкий»), Хейли Этвелл («Мстители: Финал»), Джек Хьюстон («Паук-Нуар»), Томер Капон («Пацаны») и другие актёры. Автором сериала выступил Роберт Мёрфи («Шетланд»). В ленту войдёт шесть эпизодов.