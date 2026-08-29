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В России запустят онлайн-кинотеатр с аниме и дорамами

В России запустят онлайн-кинотеатр с аниме и дорамами
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Студия Deep, известная по русской озвучке различных аниме-проектов, запустит собственный онлайн-кинотеатр. Сервис начнёт работать уже 4 сентября.

В онлайн-кинотеатр войдут более 360 аниме, дорам и дунхуа — все они будут с несколькими вариантами официальной русской озвучки. Каждую неделю на платформе будет появляться около 14 новых эпизодов текущих сериалов. До конца года DEEP планирует добавить свыше 3 тыс. серий из уже вышедших проектов.

Новый онлайн-кинотеатр будет доступен как в браузере, так и в приложении для Android. Авторы рассказали, что сейчас работают над версиями для iOS и Smart TV. Стоимость подписки на сервис составит от 149 рублей в месяц.

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