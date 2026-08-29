Зрители оценили фильм «Хитрый койот» на уровне «Кто подставил кролика Роджера»

28 августа состоялась мировая премьера фильма «Хитрый койот» — гибрида игрового кино с живыми актёрами и анимации про знаменитого Койота из мультфильмов о «Луни Тюнз». Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила оценку «А». Таким образом, проект понравился зрителям на уровне культового фильма «Кто подставил кролика Роджера», где также присутствовали персонажи из различных анимационных картин. Критики также высоко оценили «Хитрого койота»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 95% свежести.

Фото: CinemaScore

«Хитрый койот» официально выйдет в российском прокате 10 сентября. Лента рассказывает, как койот начинает судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна. Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Картину сняли ещё в 2023 году, но выпуск фильма несколько раз откладывали из-за проблем с правами.