Фильму «Обитель зла» от автора «Орудий» предрекают старт в $ 50 млн в США — рекорд серии

Портал BoxofficePro поделился прогнозами насчёт сборов фильма «Обитель зла». Предстоящий хоррор может собрать за первые выходные от $ 40 млн до $ 50 млн в США.

Если прогнозы сбудутся, то картина покажет рекордный старт за всю историю фильмов по видеоигровой серии Resident Evil. Ранее рекорд принадлежал ленте «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» 2010 года, которая собрала за выходные в американских кинотеатрах $ 27,7 млн. Ранее сообщалось, что бюджет будущего проекта составил $ 80 млн. Учитывая прогнозы, картина может продемонстрировать высокий уровень сборов в кинотеатрах.

Фильм «Обитель зла» сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Автором проекта выступил режиссёр популярного хоррора «Орудия» Зак Креггер. Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).