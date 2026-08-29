Том Харди выпустил рэп-альбом — с отсылками к Marvel и Стивену Кингу

Знаменитый актёр Том Харди («Гангстерленд») выпустил рэп-альбом вместе с другими музыкантами. Релиз получил название Czarface Meets Frankie Pulitze — он уже доступен для прослушивания на разных стриминговых площадках.

Артист записывает музыку под псевдонимом Фрэнки Пулитцер. Карьеру в рэпе Харди начал в 2021 году, когда начал участвовать в совместных песнях с группой Czarface. С тех пор его голос можно услышать в некоторых треках коллектива. Новый альбом он также записал с Czarface, а также со знаменитыми исполнителями Баста Раймсом, Method Man, El-P и Кендру Моррисом.

В Czarface Meets Frankie Pulitze вошло 15 композиций, наполненных различными отсылками к современной поп-культуре. Так, в песне Raw Forever Том Харди упоминает слова Ульяма Дефо из фильма «Человек-паук» 2002 года. В треке также есть отсылки на Доктора Дума из комиксов Marvel, Сержанта Рока из комиксов DC и фильму «Воскрешая мертвецов» Мартина Скорсезе. Кроме того, в композиции Mad Technology актёр упоминает два произведения Стивена Кинга — «Куджо» и «Мизери».