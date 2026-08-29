Уиллем Дефо и Питер Динклэйдж сыграют в фильме «Линкольн в Бардо» с Томом Хэнксом

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава фильма Lincoln in the Bardo («Линкольн в Бардо») — гибрида игрового кино с анимацией. В проекте сыграют Уиллем Дефо («Носферату»), Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Джонатан Бейли («Мир Юрского периода: Возрождение»).

Артисты озвучат призраков из Бардо — промежуточного пространства между жизнью и смертью. Именно это место воплотят на экране с помощью анимации. По сюжету туда попадает 11-летний сын президента США Авраама Линкольна по имени Уилли. Разбитый горем отец пытается наладить связь с ребёнком через мистический мир.

Самого Линкольна сыграет Том Хэнкс («Форрест Гамп»). Он появится в фильме без использования анимации. Режиссёром выступит Дьюк Джонсон («Аномализа»). Дата выхода картины пока неизвестна.