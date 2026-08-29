Фильм «На краю Оук-стрит» про динозавров вышел в некоторых кинотеатрах России

14 августа состоялась мировая премьера фильма «На краю Оук-стрит» — фантастической картины про динозавров. Спустя две недели лента появилась в некоторых кинотеатрах России.

По традиции фильм добрался до проката страны неофициальным путём — показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. «На краю Оук-стрит» демонстрируют с русским дубляжом, сделанном для стран СНГ. При этом фантастическая картина появилась далеко не во всех кинотеатрах России — точно такая же ситуация была с супергеройской лентой «Супергёрл». Ранее СМИ сообщали, что компания Warner Bros. отправила киносетям письма с требованием прекратить неофициальные сеансы. Потому владельцы кинотеатров сами решают, демонстрировать фильмы корпорации или нет.

Действие фильма «На краю Оук-стрит» происходит на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. После таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое динозаврами. Сюжет рассказывает о семье Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить. Главные роли исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны») и Энн Хэтэуэй («Одиссея»). Ленту высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% от обозревателей и 77% от пользователей.