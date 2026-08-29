«Франшиза нуждается в моей помощи»: Ридли Скотт — о продолжении фильма «Чужой: Завет»

Издание AlloCine взяло интервью у знаменитого режиссёра Ридли Скотта («Прометей»). Он рассказал о своём возвращении к франшизе «Чужой».

По словам постановщика, он вновь начал работать над продолжением фильма «Чужой: Завет» после выхода другой ленты серии под названием «Ромул» 2024 года. Скотт назвал фантастический хоррор Феде Альвареса «неплохим», но заявил, что франшизе нужна помощь.

На самом деле я внезапно вернулся к работе над продолжением «Завета». Вышедший недавно «Чужой: Ромул» был неплох. Но думаю, что франшиза нуждается в моей помощи. Поэтому я снова взялся за дело. У меня уже есть план для следующего фильма. Мы сняли «Прометея», а затем «Завет». Так что я продолжаю с того места, где мы остановились в «Завете» с Майклом Фассбендером, который теперь считает себя Озимандией из стихотворения Перси Биши Шелли.

Премьера ленты «Чужой: Завет» состоялась в 2017 году. Картина выступает продолжением фильма «Прометей» — приквела франшизы «Чужой». Ленту смешанно оценили критики и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 65% свежести от обозревателей и 55% от пользователей. Ранее Ридли Скотт заявил, что триквел вновь расскажет об андроиде Дэвиде, который сошёл с ума и начинает создавать свой «дивный новый мир». Дата выхода продолжения пока неизвестна.