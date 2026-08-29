«Банальный триллер»: критики низко оценили фильм «Шёпот за окном» с Робертом Де Ниро

28 августа состоялась премьера фильма «Шёпот за окном» — нового триллера от стримингового сервиса Netflix. Многие критики уже посмотрели картину и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 41% свежести.

Некоторые обозреватели отмечают, что лента способна развлечь на один вечер своей детективной линией, а также отличными актёрскими работами Роберта Де Ниро и Адама Скотта. Однако картина слишком банальна, чтобы запомниться надолго: авторы рецензий пишут, что фильм буквально представляет собой смесь различных клише из популярных триллеров. Многие критики также считают, что в проекте слишком слабый сценарий, потому расследование убийств не способно вызвать эмоционального напряжения.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Шёпот за окном»:

Благодаря потрясающему актёрскому составу во главе с Робертом Де Ниро и сенсационной игре Адама Скотта в роли измученного родителя, которому приходится восстановить связь со своим отчуждённым отцом, чтобы спасти своего маленького сына, это настоящий хит среди фильмов для стриминговых платформ.

Фильм «Шёпот за окном» призван напугать вас на ночь, но не на долгое время, и это нормально: лента напоминает развлекательные картины начала 2000 годов, которые тоже не стали классикой, но мы с теплотой вспоминаем их за то, что они выполнили свою задачу.

Триллер Netflix получился слишком слабым, чтобы обмануть зрителя. При этом Роберт Де Ниро старается показать что-то захватывающее, когда выслеживает серийного убийцу детей.

Этот криминальный триллер — гладкий и качественный