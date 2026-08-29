Системные требования Fable от авторов Forza Horizon
Компания Microsoft представила системные требования фэнтезийной игры Fable. Ролевой экшен выйдет 23 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
Для запуска потребуется компьютер с процессором Intel i7-6850K и видеокартой NVIDIA RTX 5050 или 2060. Для комфортной игры понадобится сборка с Intel Core i7-12700K и NVIDIA RTX 5070. Если пользователи планируют играть с максимальными настройками, необходим ПК с Intel i9-13900K и NVIDIA RTX 5080.
Фото: Microsoft
Для игры необходим SSD-диск.
Минимальные системные требования Fable (1080p/30 fps, низкие настройки)
- ОС: Windows 10 (22H2)
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel i7-6850K
- Видеокарта: Radeon RX 6600, NVIDIA RTX 5050/2060 или Intel A580
- Оперативная память: 12 ГБ
Рекомендованные системные требования Fable (1440p/30 fps, средние настройки)
- ОС: Windows 10 (22H2)
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600 или Intel i5-11600KF
- Видеокарта: AMD Radeon RX 9060 XT, или AMD Radeon RX 6700 XT, или NVIDIA RTX 5060, или NVIDIA RTX 3060 Ti
- Оперативная память: 16 ГБ
Рекомендованные системные требования Fable (1440p/60 fps, высокие настройки)
- ОС: Windows 10 (22H2)
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7-12700K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 9070, или AMD Radeon RX 7900 XT, или NVIDIA RTX 5070, или NVIDIA RTX 3080 Ti
- Оперативная память: 16 ГБ
Рекомендованные системные требования Fable (4K/60 fps ультра-настройки)
- ОС: Windows 10 (22H2)
- Процессор: AMD Ryzen 9 7900X или Intel i9-13900K
- Видеокарта: NVIDIA RTX 5080 или NVIDIA RTX 4080
- Оперативная память: 16 ГБ