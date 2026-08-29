Триллер «Соперники Амзиа Кинга» с Мэттью Макконахи выйдет в онлайне 15 сентября — СМИ

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Соперники Амзиа Кинга». По данным СМИ, криминальный триллер выйдет в онлайне уже 15 сентября.

Таким образом, картина может стать доступной для домашнего просмотра спустя месяц после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 14 августа. За это время лента собрала скромные $ 2,7 млн. При этом триллер высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 89% свежести от обозревателей и 81% от пользователей. Официально кинокомпания Black Bear пока не раскрывала дату цифровой премьеры картины.

Действие фильма «Соперники Амзиа Кинга» разворачивается в американском штате Оклахома. Лента рассказывает о противостоянии руководителя фабрики по производству мёда по имени Амзиа Кинг с конкурентами. Он также должен совмещать криминальную деятельность с воспитанием дочери. Главную роль сыграл знаменитый актёр Мэттью Макконахи («Интерстеллар»).