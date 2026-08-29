«Наша общая победа»: режиссёр «Хитрого койота» — о выходе фильма спустя три года

28 августа состоялась мировая премьера фильма «Хитрый койот» про знаменитого персонажа из мультфильмов о «Луни Тюнз». В честь этого режиссёр Дэйв Грин выпустил в соцсетях пост, посвящённый радостному событию.

Ленту сняли ещё в 2023 году, но кинокомпания Warner Bros. решила не выпускать её, вызвав общественный протест. Спустя некоторое время права на фильм выставили на продажу и их приобрела студия Ketchup Entertainment, которая довела проект до мирового проката. Дэйв Грин отметил, что премьера «Хитрого койота» — общая победа зрителей и авторов, которые добились выхода фильма.

«Хитрый койот» наконец-то вышел в кинотеатрах. А это значит одно — мы победили. Вы можете посмотреть этот фильм. Вы можете отправиться в тёмный зал и посмеяться вместе с незнакомцами. Вместе. Поздравляю всех, кто помог этому случиться. Это свидетельство работы актёров и съёмочной группы, команд постпродакшена, подготовки и анимации, которые вкладывали в это столько любви и страсти на протяжении многих лет. Этот момент навсегда останется в памяти зрителей, которые так упорно боролись за сохранение фильма. Именно благодаря вашей борьбе этот фильм наконец-то попал на большой экран.

«Хитрый койот» официально выйдет в России 10 сентября. Лента рассказывает, как койот начинает судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна. Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»).