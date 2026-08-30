«Стыдно отдавать деньги»: игроки недовольны платными классами и бронёй для Elden Ring

28 августа состоялся релиз Tarnished Pack для Elden Ring — набора с новой бронёй и классами. Дополнение уже доступно для покупки на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Тем временем игроки начали критиковать вышедшее DLC — рейтинг недавних обзоров проекта в Steam перешёл в категорию «Смешанные». Пользователи пишут, что недовольны решением разработчиков сделать простое обновление платным. Многие недовольны тем, что авторы продают за $ 5 практически пустое дополнение, которое привносит в игру лишь несколько косметических наборов. При этом некоторым геймерам набор понравился — пишут, что он отлично дополняет проект.

Фото: Steam

Что пишут игроки про дополнение Tarnished Pack для Elden Ring:

Не скажу, что Tarnished Pack полный ужас, но покупать крайне не рекомендую. Обычное обновление продают за $ 5. Ждём фикс багов за $ 10 и оптимизацию за $ 100.

Мне стыдно, что я как последний лопух отдал за это деньги. Быть фанбоем From Software становится всё позорнее и позорнее.

Крайне печалит, куда движутся From Software. Сначала пустое DLC по цене полноценной игры АА класса, потом игру, сляпанную из ассетов прошлых игр процентов на 80, теперь продают по сути патч под видом DLC за $ 5. Грустно от этого.

В целом ничего супер полезного не добавляет, но тем, кому очень нравится основная игра и хочется просто получить для себя какие-то около-полезные плюшки — рекомендую.

Будь это бесплатным апдейтом, то было бы отлично — позволяет чутка прикоснуться к новым типам оружия. Но платить за такое деньги вообще неинтере