Для роли Чунь-Ли в фильме по Street Fighter актриса заметно увеличила свои бёдра

Издание Empire взяло интервью у актрисы Каллины Лян («Присутствие»). Она рассказала о своей подготовке к роли Чунь-Ли в предстоящем фильме по игре Street Fighter.

В оригинальных играх персонаж знаменит своими накачанными бёдрами, которые заметно выделяются среди других героев. Каллина Лян не хотела нарушать каноничность образа, потому перед съёмками усердно тренировалась. Она рассказала, что ела по 12 яиц в день, а приём пищи происходил каждые два часа — актриса отметила, что иногда такой рацион доводил до тошноты. В итоге её бёдра выросли на 6,5 сантиметра.

Чунь-Ли — это сплошные удары ногами. Поэтому мы много занимались тхэквондо, ушу и другими единоборствами. Я занималась по два часа в день, значительно укрепила ноги и кардинально изменила свой рацион. Когда я набирала мышечную массу, я съедала 12 яиц в день. Каждые два часа мне приходилось есть, что доводило меня до тошноты. Но это сработало. К концу съёмок мои бедра выросли на 6,5 сантиметра каждое.

Фильм по Street Fighter выйдет в мировом прокате 16 октября. Сюжет картины развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь-Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить. В ленте, помимо Каллины Лян, сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики) и другие артисты.