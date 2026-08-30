В день выхода GTA 6 геймеры планируют взять массовые отпуска

Издание The Wall Street Journal сообщило, что в день выхода GTA 6 геймеры из США планируют брать массовые отпуска. По данным СМИ, руководителям из разных сфер стоит приготовиться к «рабочему блэкауту».

В соцсетях многие пользователи пишут, что используют свой оплачиваемый отпуск именно 19 ноября. Некоторые даже создали шуточный шаблон, который представляет собой заявление на отгул из-за выхода GTA 6. Таким образом, выход игры может повлиять на многие рабочие сферы в США.

В издании также отметили, что руководители IT-компаний и организаций, связанных с медиа, фиксируют всплески заявок на отпуска, которые совпадают с днём релиза игры. Ранее на форуме Reddit сообщали, что отгул на четыре дня получили даже военнослужащие из американской армии.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры. Ранее авторы игры из компании Rockstar Games провели большую презентацию проекта на стриминговом сервисе Netflix, где продемонстрировали геймплей предстоящего хита.