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Энн Хэтэуэй сыграет в гоночном фильме «Дни грома 2» с Томом Крузом — выход в 2028 году

Энн Хэтэуэй сыграет в гоночном фильме «Дни грома 2» с Томом Крузом — выход в 2028 году
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Издание Variety сообщило о пополнении актёрского состава продолжения гоночного фильма «Дни грома». В картине сыграет знаменитая актриса Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»).

Артистка воплотит на экране владельца гоночной команды. В издании уточнили, что ей предстоит сыграть одну из главных ролей в фильме вместе с Томом Крузом. Съёмки проекта стартуют в 2027 году, а режиссёром выступит Джонатан Левин («Рождество»).

Премьера «Дней грома 2» в мировом прокате состоится 2 июня 2028 года. Оригинальная картина вышла в 1990 году и рассказывает о гонщике NASCAR Коуле Трикле, который пытается победить опытного спортсмена Роуди Бернса. Главные роли, помимо Тома Круза, исполнили Роберт Дювалл («Крёстный отец»), Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Майкл Рукер («Стражи Галактики») и другие актёры.

О другом фильме с Энн Хэтэуэй:
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