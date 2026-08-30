В Госдуме пытаются «отучить» россиян от сервисов по обходу блокировок

ТАСС поговорило с главой комитета Госдумы по информполитике Сергеем Боярским. Он рассказал о борьбе российских властей с сервисами по обходу блокировок в Сети.

По словам политика, они пытаются «отучить» россиян пользоваться соцсетями с помощью методов по обходу ограничений — особенно это касается молодёжи. Боярский отметил, что злоупотреблять подобными программами опасно.

Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодёжь, находиться в интернете с постоянно включёнными сервисами по обходу блокировок. Вот в этом наша сейчас основная задача.

Ранее СМИ сообщали, что в России планируют потратить ещё 1,31 млрд рублей на борьбу с методами обхода блокировок. Согласно информации журналистов, на эти деньги должны закупить около 154 серверов, которые помогут блокировать подобные сервисы.