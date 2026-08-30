Том Холланд вошёл в топ-3 самых кассовых актёров в истории кино благодаря «Человеку-пауку»

Издание DiscussingFilm сообщило, что Том Холланд вошёл в топ-3 самых кассовых актёров в истории кино. Общая сумма сборов фильмов с участием артиста превысила $ 15,2 млрд.

Такого результата Холланд добился в том числе благодаря кассовому успеху ленты «Человек-паук: Новый день». Сборы супергеройской картины уже превысили 2,28 млрд, и она продолжает пользоваться высоким спросом у зрителей. В топе самых кассовых артистов в истории Холланд обогнал Криса Пратта ($ 15,1 млрд), но пока уступает Скарлетт Йоханссон ($ 15,4 млрд) и Зои Салдане ($ 15,47 млрд). Он также стал самым молодым актёром из этого списка.

Самые кассовые актёры в истории кино