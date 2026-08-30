Том Холланд вошёл в топ-3 самых кассовых актёров в истории кино благодаря «Человеку-пауку»
Издание DiscussingFilm сообщило, что Том Холланд вошёл в топ-3 самых кассовых актёров в истории кино. Общая сумма сборов фильмов с участием артиста превысила $ 15,2 млрд.
Такого результата Холланд добился в том числе благодаря кассовому успеху ленты «Человек-паук: Новый день». Сборы супергеройской картины уже превысили 2,28 млрд, и она продолжает пользоваться высоким спросом у зрителей. В топе самых кассовых артистов в истории Холланд обогнал Криса Пратта ($ 15,1 млрд), но пока уступает Скарлетт Йоханссон ($ 15,4 млрд) и Зои Салдане ($ 15,47 млрд). Он также стал самым молодым актёром из этого списка.
Самые кассовые актёры в истории кино
- Зои Салдана — $ 15,47 млрд.
- Скарлетт Йоханссон — $ 15,40 млрд.
- Том Холланд — $ 15,2 млрд.
- Крис Пратт — $ 15,1 млрд.
- Сэмюэл Л. Джексон — $ 14,6 млрд.
- Роберт Дауни-младший — $ 14,3 млрд.
- Том Круз — $ 13,3 млрд.
- Крис Хемсворт — $ 12,1 млрд.
- Вин Дизель — $ 12 млрд.
- Крис Эванс — $ 11,4 млрд.
Каким получился новый фильм с Томом Холландом: