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NAVI вылетела с BLAST Open Porto 2026 после поражения от G2

NAVI вылетела с BLAST Open Porto 2026 после поражения от G2
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Natus Vincere проиграла G2 Esports со счётом 0:2 в нижней сетке группового этапа BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 6:13 на Ancient и 10:13 на Inferno.

CS 2. BLAST Open Fall 2026 . Группа A. 1/2 финала (нижняя сетка)
30 августа 2026, воскресенье. 12:05 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 0
Natus Vincere

Никита HeavyGod Мартыненко стал лучшим игроком серии со стороны G2 — 37 фрагов при 20 смертях и рейтинг 1,61. На Ancient он набрал 9 раундов подряд за КТ-сторону. Со стороны NAVI положительный рейтинг показали только Михай iM Иван (1,10) и Дрин makazze Шакири (1,05).

Для NAVI это очередной ранний вылет — на EWC 2026 команда также не прошла дальше 1/8 финала после разгрома от Legacy. G2 продолжит борьбу в нижнем финале группы A, где сыграет с победителем пары M80 — Aurora.

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