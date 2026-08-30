NAVI вылетела с BLAST Open Porto 2026 после поражения от G2

Natus Vincere проиграла G2 Esports со счётом 0:2 в нижней сетке группового этапа BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 6:13 на Ancient и 10:13 на Inferno.

Никита HeavyGod Мартыненко стал лучшим игроком серии со стороны G2 — 37 фрагов при 20 смертях и рейтинг 1,61. На Ancient он набрал 9 раундов подряд за КТ-сторону. Со стороны NAVI положительный рейтинг показали только Михай iM Иван (1,10) и Дрин makazze Шакири (1,05).

Для NAVI это очередной ранний вылет — на EWC 2026 команда также не прошла дальше 1/8 финала после разгрома от Legacy. G2 продолжит борьбу в нижнем финале группы A, где сыграет с победителем пары M80 — Aurora.