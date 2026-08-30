Трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO выйдет 1 сентября — инсайдер

Знаменитый инсайдер DanielRPK раскрыл дату выхода большого трейлера сериала «Гарри Поттер». По его данным, ролик выпустят уже 1 сентября.

Официально компания HBO пока не сообщала о премьере трейлера. Учитывая, что премьера сериала состоится 25 декабря, старт полноценной рекламной кампании за три месяца до выхода логичен.

Первый сезон «Гарри Поттера» стартует уже 25 декабря в онлайн-кинотеатре HBO. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью. Проект вновь расскажет историю Мальчика со шрамом, но в формате семи сезонов. Предстоящий сериал, как и оригинальные фильмы, основан на произведениях Джоан Роулинг.