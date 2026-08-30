«Обожаю эту роль»: Крис Эванс — о своём возвращении в фильме «Дэдпул и Росомаха»

На мероприятии Fan Expo Boston выступил звезда фильмов Marvel Крис Эванс. Он рассказал, почему решил вернуться к роли Джонни Шторма в картине «Дэдпул и Росомаха».

По словам артиста, вновь воплотить супергероя из дилогии «Фантастическая четвёрка» было очень легко. Всё потому, что Эванс обожает этого персонажа, ведь мечтал сыграть его ещё в начале своей карьеры. Несмотря на то что его появление в ленте было небольшим, он был рад принять участие в проекте.

Вжиться в роль было проще простого. Не знаю, что это говорит обо мне, но для меня он даётся легко. Я обожал эту роль. Сыграть его вновь было прямо-таки мечтой.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в 2024 году. Картина рассказывает о том, как Дэдпул и Росомаха оказываются в другой вселенной, где в том числе встречают множество разных персонажей из предыдущих супергеройских картин. Лента собрала $ 1,33 млрд и занимает второе место среди самых кассовых фильмов со взрослым рейтингом.