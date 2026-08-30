Расписание выхода сериала «Пора на завод» от режиссёра «Не одна дома»
Уже 31 августа стартует сериал «Пора на завод». Предстоящее шоу расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима, который кардинально меняет привычную жизнь ради своей девушки. Чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича, мужчина устраивается на уральский металлургический завод, хотя раньше никогда не держал в руках даже рубанок. Режиссёром сериала выступил Василий Свиридов («Не одна дома»).
В первый сезон войдёт 16 эпизодов — они будут транслироваться на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с понедельника по четверг. Премьера заключительной серии состоится 10 сентября.
Расписание выхода сериала «Пора на завод»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|31 августа
|2-я серия
|31 августа
|3-я серия
|1 сентября
|4-я серия
|1 сентября
|5-я серия
|2 сентября
|6-я серия
|2 сентября
|7-я серия
|3 сентября
|8-я серия
|3 сентября
|9-я серия
|7 сентября
|10-я серия
|7 сентября
|11-я серия
|8 сентября
|12-я серия
|8 сентября
|13-я серия
|9 сентября
|14-я серия
|9 сентября
|15-я серия
|10 сентября
|16-я серия
|10 сентября