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Сериал Пора на завод, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Пора на завод» от режиссёра «Не одна дома»
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Уже 31 августа стартует сериал «Пора на завод». Предстоящее шоу расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима, который кардинально меняет привычную жизнь ради своей девушки. Чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича, мужчина устраивается на уральский металлургический завод, хотя раньше никогда не держал в руках даже рубанок. Режиссёром сериала выступил Василий Свиридов («Не одна дома»).

В первый сезон войдёт 16 эпизодов — они будут транслироваться на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с понедельника по четверг. Премьера заключительной серии состоится 10 сентября.

Расписание выхода сериала «Пора на завод»

ЭпизодДата выхода
1-я серия31 августа
2-я серия31 августа
3-я серия1 сентября
4-я серия1 сентября
5-я серия2 сентября
6-я серия2 сентября
7-я серия3 сентября
8-я серия3 сентября
9-я серия7 сентября
10-я серия7 сентября
11-я серия8 сентября
12-я серия8 сентября
13-я серия9 сентября
14-я серия9 сентября
15-я серия10 сентября
16-я серия10 сентября
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