Расписание выхода сериала «Пора на завод» от режиссёра «Не одна дома»

Уже 31 августа стартует сериал «Пора на завод». Предстоящее шоу расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима, который кардинально меняет привычную жизнь ради своей девушки. Чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича, мужчина устраивается на уральский металлургический завод, хотя раньше никогда не держал в руках даже рубанок. Режиссёром сериала выступил Василий Свиридов («Не одна дома»).

В первый сезон войдёт 16 эпизодов — они будут транслироваться на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с понедельника по четверг. Премьера заключительной серии состоится 10 сентября.

Расписание выхода сериала «Пора на завод»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 31 августа 2-я серия 31 августа 3-я серия 1 сентября 4-я серия 1 сентября 5-я серия 2 сентября 6-я серия 2 сентября 7-я серия 3 сентября 8-я серия 3 сентября 9-я серия 7 сентября 10-я серия 7 сентября 11-я серия 8 сентября 12-я серия 8 сентября 13-я серия 9 сентября 14-я серия 9 сентября 15-я серия 10 сентября 16-я серия 10 сентября