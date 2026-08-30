Состав группы K/DA изменится — Соён и Миён из i-dle не вернутся к ролям Акали и Ари

Виртуальная K-pop группа K/DA из вселенной League of Legends может вернуться с обновлённым составом вокалисток. По данным инсайдеров, в новом проекте не примут участие Чон Соён и Чо Миён из группы i-dle, которые были голосами Акали и Ари с 2018 года.

Информацию о переменах подтверждают действия продюсера Toa, одного из создателей K/DA. Он опубликовал совместное фото с участницами корейской группы MEOVV, намекнув на их участие в записи новых треков. Кроме того, в базе Американского общества композиторов, авторов и издателей уже зарегистрирован новый трек под названием Watch Me, исполнителем которого указана K/DA.

Группа MEOVV в офисе Riot Games Фото: Соцсети Toa

Предполагается, что камбэк группы состоится в ноябре 2026 года и будет приурочен к чемпионату мира Worlds 2026. Вместе с релизом песни в League of Legends должна появиться новая линейка скинов FIRESTARTER. Оригинальный состав K/DA дебютировал в 2018 году с синглом POP/STARS, а их последний мини-альбом ALL OUT вышел в 2020 году и суммарно набрал более миллиарда прослушиваний.