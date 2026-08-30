Пользователи Windows 11 жалуются на свежий апдейт — он нарушает работу курсора мыши

27 августа состоялся релиз небольшого апдейта для Windows 11. После выхода обновления KB5120998 пользователи начали жаловаться на проблемы в работе курсора мыши.

На форуме Reddit авторы жалоб пишут, что сразу после установки апдейта курсор меняет цвет или вовсе превращается в указатель, похожий на аналогичный в Widnows 98. В некоторых случаях он исчезает, из-за чего нормально пользоваться мышью попросту невозможно. Проблемы также затронули рабочий стол — пользователи отметили, что выбранные обои могут замениться на чёрный фон.

Компания Microsoft признала проблемы с обновлением. В официальном ответе разработчики сообщили, что уже работают над исправлением курсора мыши и пытаются выявить причины проблемы. Когда апдейт поправят, пока неизвестно.