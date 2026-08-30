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Онлайн Resonance: A Plague Tale Legacy достиг более 5 тысяч игроков в Steam — рекорд серии

Онлайн Resonance: A Plague Tale Legacy достиг более 5 тысяч игроков в Steam — рекорд серии
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27 августа состоялся релиз Resonance: A Plague Tale Legacy — спин-оффа знаменитой дилогии A Plague Tale. По данным портала SteamDB, менее чем за два дня с момента выхода в Steam онлайн проекта достиг 5468 игроков.

Фото: SteamDB

Таким образом, проект установил рекорд среди других игр серии. Ранее лидером была A Plague Tale: Requiem (4927 человек). Пиковый онлайн первой части серии A Plague Tale: Innocence 2019 года составил 4058 игроков.

Resonance: A Plague Tale Legacy уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Game Pass. События новой игры разворачиваются вокруг Софии, капитана корабля из предыдущего проекта серии с подзаголовком Requiem. За разработку вновь отвечает студия Asobo, авторы оригинальной дилогии. В проекте присутствует русская локализация в виде субтитров.

Какой получилась новая игра из серии A Plague Tale:
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