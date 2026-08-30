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Фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем выйдет в онлайне 3 сентября

Фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем выйдет в онлайне 3 сентября
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3 сентября состоится цифровая премьера фильма «Холоп 3». Приключенческая комедия выйдет в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, Premier и «Кинопоиск».

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя более двух месяцев с момента премьеры — проект вышел в российском прокате 11 июня. За это время лента собрала свыше 1 млрд рублей. «Холоп 3» стал седьмым фильмом 2026 года, который достиг подобного показателя. До этого такую планку покорили «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная» и «Майкл».

Действие фильма «Холоп 3» разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети. Главные роли сыграли Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»)и другие актёры.

Каким получился триквел «Холопа»:
Почему «Холопа 3» стоит смотреть
Почему «Холопа 3» стоит смотреть