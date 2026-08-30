Расписание выхода сериала «Марик» с Василием Копейкиным

4 сентября состоится премьера сериала «Марик». Драматическое шоу расскажет о детском враче Марке Аксёнове, который возвращается домой с фронта. Он узнаёт, что супруга считала его погибшим и вышла замуж за лучшего друга. Теперь герою предстоит начать всё сначала, и он устраивается работать в бригаду скорой помощи, чтобы спасать детей. Главную роль исполнил Василий Копейкин («Лёд 3»).

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре KION в двух частях. Премьера заключительных серий состоится 11 сентября.

Расписание выхода сериала «Марик»