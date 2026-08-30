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Сериал Марик, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Марик» с Василием Копейкиным
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4 сентября состоится премьера сериала «Марик». Драматическое шоу расскажет о детском враче Марке Аксёнове, который возвращается домой с фронта. Он узнаёт, что супруга считала его погибшим и вышла замуж за лучшего друга. Теперь герою предстоит начать всё сначала, и он устраивается работать в бригаду скорой помощи, чтобы спасать детей. Главную роль исполнил Василий Копейкин («Лёд 3»).

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре KION в двух частях. Премьера заключительных серий состоится 11 сентября.

Расписание выхода сериала «Марик»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 сентября
2-я серия4 сентября
3-я серия4 сентября
4-я серия4 сентября
5-я серия11 сентября
6-я серия11 сентября
7-я серия11 сентября
8-я серия11 сентября
О другом предстоящем сериале:
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